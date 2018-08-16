Адвокаты Януковича никак не могут приступить к судебным дебатам

Киев, , 14:51 — REGNUM Экс-президенту Украины Виктору Януковичу сторона обвинения требует назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщает 16 августа УНИАН.

Согласно сообщению, у Януковича сложилась целая «банда» адвокатов: несколько платных и один государственный. Госадвокат Юрий Рябовол попросил три месяца для изучения дела, столько попросил адвокат по договору Александр Байдык. Суд решил, что и одного месяца будет достаточно, и назначил заседание на 13 сентября.

Напомним, ранее должны были начаться судебные прения по делу Януковича, но из-за действий адвокатов экс-президента дебаты так и не начались. 16 августа на заседании суда защита Януковича принесла колонки и через них перекрикивала речь прокурора, пока в дело не вмешалась полиция.

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