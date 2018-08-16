Диверсификацию предприятий ОПК обсудят руководство Госдумы и «Ростеха»

Москва, , 14:50 — REGNUM Завтра, 17 августа, в городе Ковров Владимирской области на базе «Ковровского электромеханического завода» пройдет совещание по вопросам снятия законодательных барьеров в области диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В совещании примет участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты всех фракций, представители министерства промышленности и торговли, представители законодательной и исполнительной власти Владимирской области. Ожидается участие генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Планируется выработать подходы к решению вопросов законодательного регулирования диверсификации в сфере ОПК, а также обсудить законопроекты, готовящиеся в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для подготовки и реализации согласованных предложений в этой сфере по совершенствованию российского законодательства в целях в нижней палате парламента была создана межфракционная рабочая группа, которую возглавил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что приоритетом является выявление барьеров, мешающих создавать гражданскую продукцию на действующих предприятиях ОПК, а также создание условий для появления отечественной продукции, способной заместить на рынке импортные аналоги.

«За то время, пока действуют санкции, наше государство смогло решить ряд задач, в том числе по импортозамещению на предприятиях ОПК. Сейчас мы говорим о развитии уже гражданской компоненты», — отметил Володин.