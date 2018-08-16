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В Казахстане мэр Усть-Каменогорска ушел в отставку

Политика

Куат Тумабаев является участником резонансного ДТП со смертельным исходом

Усть-Каменогорск, Казахстан, 16 августа 2018, 14:49 — REGNUM  Аким (мэр) казахстанского города Усть-Каменогорска Куат Тумабаев подал заявление об отставке, выполнив требование главы Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, сообщает 16 августа агентство «Казинформ».

После подачи заявления Тумабаев разместил на своей странице в Facebook фотографию памятника Кабанбай батыру с подписью «Я увижу тебя снова».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Ахметов заявил, что Тумабаев не имеет морального права оставаться в должности акима Усть-Каменогорска. Глава Восточно-Казахстанской области добавил, что мэр получил предложение написать заявление об уходе по собственному желанию.

Напомним, Тумабаев стал участником резонансного ДТП со смертельным исходом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане мэра Усть-Каменогорска попросили оставить должность

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Политическая жизнь Казахстана
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