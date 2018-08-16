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«Росагролизинг» возглавил Павел Косов

Политика

Ранее новый руководитель компании занимал руководящие посты в крупных банках

Москва, 16 августа 2018, 14:31 — REGNUM  В руководстве коллектива АО «Росагролизинг» произведены кадровые перестановки. Новым генеральным директором компании стал Павел Косов, ранее занимавший руководящие посты в крупнейших российских банках, включая ВТБ и Промсвязьбанк. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росагролизинга.

Коллективу нового руководителя сегодня, 16 августа, представил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Глава ведомства отметил профессионализм назначенца в решении сложных и разноплановых задач, добавив, что значительный опыт работы в финансовом секторе поможет Косову выстраивать «эффективную работу по технической и технологической модернизации российского АПК с помощью лизинговых инструментов». Также министр выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между ведомством и лизинговой компанией.

В свою очередь, новый генеральный директор подчеркнул, что компания продолжит укреплять лидерские позиции на российском рынке лизинга сельхозтехники, оборудования и животных, а также при поддержке Минсельхоза России решать глобальные вопросы модернизации отечественного АПК.

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