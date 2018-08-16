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Бывшего главного архитектора Воронежа осудили на три года колонии

Политика

Завершено громкое дело о коррупции в воронежской мэрии

Бывшего главного архитектора Воронежа осудили на три года колонии
ErikaWittlieb
Колючая проволока

Воронеж, 16 августа 2018, 14:23 — REGNUM  В Воронеже 16 августа завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главного архитектора города Антона Шевелева. Как сообщила пресс-служба Ленинского районного суда, его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Шевелеву назначили наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки (7 млн 140 тыс. рублей), а также на 10 лет запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Также суд изменил категорию тяжести преступления бывшего архитектора — с особо тяжкого на тяжкое. Наказание Шевелев будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Под стражу его заключили прямо в зале суда.

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Коррупция и борьба с ней
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