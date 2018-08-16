На Украине заявили о захвате 15 квадратных километров в Донбассе

Киев, , 14:22 — REGNUM Вооруженные силы Украины с 30 апреля «вернули под свой контроль» 15 квадратных километров территории Донбасса, сообщает «112.ua» со ссылкой на командующего Объединенных сил страны Сергея Наева.

«Оборудование линии обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 кв. км украинской территории», — заявил Наев.

По его словам, за это время украинские силовики «не нарушали минские договоренности и соблюдали режим прекращения огня с 1 июля», а ВСУ «лишь отвечают на провокации».

Напомним, с 1 июля в Донбассе объявлено «хлебное» перемирие, которое игнорируется ВСУ — Украина продолжает обстрелы из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Так, за сутки 15 августа ВСУ нарушили режим перемирия в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по мирным населенным пунктам почти 40 гранат. Сутками ранее украинские войска 13 раз обстреляли ДНР из БМП и минометов, сделав 80 выстрелов из военной техники и выпустив 129 мин.

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