Между адвокатами Януковича и полицией в здании суда произошла потасовка

Киев, , 14:19 — REGNUM Во время заседания в Оболонском районном суде Киева по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича между его адвокатами и сотрудниками полиции произошла потасовка, сообщает 16 августа NewsOne.

По данным телеканала, потасовка произошла после того, как защита Януковича — Виталий Сердюк и Игорь Федоренко — пыталась не пропустить в зал суда государственного адвоката Юрия Рябовола, тогда как полицейские приказали обеспечить его вход в зал.

В итоге между адвокатами и полицейскими произошла словесная перепалка, во время которой мужчины толкали друг друга. После этого госадвокат попал в зал, и заседание продолжилось.

Напомним, ранее сообщалось, что Виктор Янукович отказался от услуг предоставленного государством адвоката Юрия Рябовола, а также запретил ему присутствовать на заседаниях по делу о потере Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине Янукович обвиняется в государственной измене и ряде других преступлений. При этом сам экс-президент находится в России, а судят его заочно.

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