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Обвинение просит для Януковича 15 лет тюрьмы

Политика

...по делу о госизмене

Киев, 16 августа 2018, 14:09 — REGNUM  На 15 лет лишить свободы бывшего президента Украины Виктора Януковича попросила в суде сторона обвинения. Об этом сообщил журналистам прокурор Руслан Кравченко.

В Оболонском районном суде Киева 16 августа начались прения сторон. Бывшего украинского президента обвиняют в государственной измене.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2017 года суд приступил к рассмотрению по существу дела о госизмене в отношении Януковича. Это не единственное дело против бывшего президента, инициированное новым руководством Украины.

Виктор Янукович был отстранен от власти в 2014 году после госпереворота в Киеве. Свою вину он категорически отрицает. Находится Янукович на территории России.

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Дело Януковича
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