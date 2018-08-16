Обвинение просит для Януковича 15 лет тюрьмы

Киев, , 14:09 — REGNUM На 15 лет лишить свободы бывшего президента Украины Виктора Януковича попросила в суде сторона обвинения. Об этом сообщил журналистам прокурор Руслан Кравченко.

В Оболонском районном суде Киева 16 августа начались прения сторон. Бывшего украинского президента обвиняют в государственной измене.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2017 года суд приступил к рассмотрению по существу дела о госизмене в отношении Януковича. Это не единственное дело против бывшего президента, инициированное новым руководством Украины.

Виктор Янукович был отстранен от власти в 2014 году после госпереворота в Киеве. Свою вину он категорически отрицает. Находится Янукович на территории России.

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