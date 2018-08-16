Переселенцы из Крыма и Донбасса могут участвовать в выборах на Украине

Киев, , 14:02 — REGNUM На Украине переселенцы из Донбасса и Крыма могут принимать участие в президентских выборах 2019 года. Об этом 16 августа в эфире телеканала NewsONE заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Вскоре у нас президентские выборы. Переселенцы лишены права принимать участие в выборах народных депутатов по мажоритарным округам и местных органов власти. Они имеют право принимать участие в президентских общегосударственных выборах. Для меня было очень удивительно, что 31% этих людей не знают о наличии такого права. Я сделал вывод, что нам срочно надо разрабатывать и провести информационную кампанию относительно того, чтобы проинформировать, что у них есть такие права», — сказал Тука.

Он напомнил, что для участия в выборах переселенцу достаточно зарегистрироваться по месту жительства.

«Согласно закону о выборах в Украине каждый гражданин Украины имеет право принимать участие в президентских выборах по месту регистрации… Изменения в действующий закон о выборах разработаны при поддержке Европейского Союза, при участии большой группы экспертов из общественной среды… Подали законопроект, он два года лежит в комитете Рады. За это время не дошли руки даже к его рассмотрению», — возмутился Тука.

Кроме того, депутат от фракции «Самопомич» Александр Данченко также призвал Раду внести поправки в действующее избирательное законодательство, чтобы уровнять в правах переселенцев.

«Тут проблема ясна… За четыре года нужно было внести изменения с возможностью голосования не только для переселенцев, но и решить их социальные вопросы, предоставить работу… Эти законопроекты лежат в Верховной Раде, к сожалению они не проходили по разным причинам», — сказал Данченко.

Как сообщалось, согласно последним данным исследования Агентства ООН по вопросам миграции, на Украине 31% переселенцев считают, что не имеют права голоса на выборах, потому не намерены голосовать на президентских и парламентских выборах. При этом 41% переселенцев хотят голосовать на следующих президентских и парламентских выборах, 33% — не хотят, еще 24% не определились. Не верят в выборы и не доверяют политикам 24% опрошенных, 16% не знают, как голосовать на новом месте, куда они переехали. При этом 9% ответили, что на данный момент нет таких кандидатов, за которых бы они проголосовали. Из общего числа опрошенных более половины переселенцев заявили, что не ознакомлены с процедурой голосования в новом месте проживания — 60%. Остальные — 38% знают. На местных выборах проголосовали бы 58% опрошенных переселенцев, если бы у них была такая возможность.

Отчет национальной системы мониторинга внутренне перемещенных лиц был проведен Международной организацией миграции, Агентством ООН по вопросам миграции в июне 2018 года. 2406 респондентов были опрошены путём личного интервью, 4006 — методом интервью по телефону. Напомним, с 2014 года на Украине переселенцы из Донбасса и Крыма не могут получить возможность голосовать на местных выборах и на выборах в одномандатных избирательных округах в Верховную Раду. Рада не рассматривает законопроект «Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан», позволяющий переселенцам голосовать.

Ранее, 7 ноября 2017 года в парламенте в первом чтении был принят Избирательный кодекс, предусматривающий введение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками. На Украине действует смешанная система выборов, когда половину парламентариев избирают на пропорциональной основе (по закрытым спискам политических партий), а другую половину — в одномандатных избирательных округах.