В Новгородском районе Новгородской области спустя 10 лет сменится глава

Великий Новгород, , 13:55 — REGNUM В Новгородской области конкурсная комиссия завтра, 17 августа, определится с кандидатурами на должность главы Новгородского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, документы на конкурс представили три кандидата.

Это заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации Новгородского района Сергей Калиничев, директор МУП «Коммунальное хозяйство Новгородского района» Сергей Сицинский и первый заместитель главы администрации Новгородского района Олег Шахов.

Нынешний руководитель муниципалитета Анатолий Швецов, возглавляющий район с 2008 года и дважды побеждавший на прямых выборах, в конкурсном отборе участвовать не стал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурсная комиссия наполовину сформирована губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. После отмены прямых выборов глав муниципалитетов глав районов выбирают депутаты районных дум из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

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