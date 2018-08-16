Интересы Украины и США полностью совпадают — военный эксперт

Киев, , 13:56 — REGNUM «Сегодня вопрос территориальной целостности Украины решает Вашингтон, а не Киев. Пока интересы Украины и США полностью совпадают». Об этом 16 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший офицер оперативного управления генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов, комментируя предстоящий визит в Киев советника президента США Джона Болтона.

«Действительно, Болтон из партии войны, из ястребов… К сожалению, Украина стала инструментом большой геополитики. По большому счету нас используют (США — ред.) в связи с тем, что у нас отсутствуют собственные политические требования на международной арене. Мы ждем, что придет Дядя Сэм и решит нашу проблему. На данный момент интересы совпадают, и фактически они решают за нас нашу проблему. Не мы с их помощью, а они вместо нас», — считает Жданов.

По его словам, в настоящее время США и Россия конкурируют за возможность курировать географический центр Европы — Украину.

«Мы — перекресток, мы настоящий центр Европы как географически, так и политически. Тот, кто будет курировать территорию Украины, тот и будет фактически контролировать весь транзит «из варягов в греки» и по Шелковому пути — с запада на восток на евроазиатском континенте», — добавил Жданов.

Кроме того, украинский дипломат Вадим Трюхан считает, что Болтон едет в Киев, чтобы узнать, на какие уступки готова пойти Украина в вопросе выполнения Минских соглашений.

«Он едет в Украину, чтобы понять, какие есть люфты, какие есть возможности у президента Порошенко, правительства, украинской дипломатии с точки зрения тех или иных компромиссов, на которые может пойти Украина. И второе — важно понять, насколько Украина способна выполнять политическую часть Минских соглашений», — добавил Трюхан.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующей неделе Украину посетит советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, посол Джон Болтон.

«Визит состоится на следующей неделе. В рамках визита посол Джон Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня», — говорится в сообщении посольства Украины.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщал о присутствии полномочного представителя президента США на военном параде в Киеве в честь 27-й годовщины независимости Украины, однако не называл имени.