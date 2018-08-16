Сальвини: вина в трагедии в Генуе лежит на компании Autostrade per l'Italia

Рим, , 13:59 — REGNUM Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини без колебаний возложил ответственность за трагедию в Генуе на компанию Autostrade per l'Italia. Об этом он заявил в телефонном интервью испанскому изданию El Mundo, опубликованном 16 августа.

«Частная компания, которая имела обязанность гарантировать безопасность, — это Autostrade per l'Italia. В прошлом году эта компания получила чистую годовую прибыль в размере около €1 млрд. Очевидно, она должна была тратить больше средств на обслуживание и безопасность», — сказал Сальвини.

По словам министра, ее прибыль увеличилась, а расходы сократились почти вдвое. «Компания думала только о том, чтобы зарабатывать деньги, а не гарантировать безопасность», — подчеркнул он.

Autostrade per l'Italia — крупнейший концессионер сети итальянских автострад. Как сообщало ИА REGNUM, правительство Италии начало процедуру расторжения концессионного соглашения с этой компанией.

Напомним, 14 августа в результате обрушения автомобильного моста в Генуе погибли 39 человек. Девять человек находятся в тяжелом состоянии в больницах.

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