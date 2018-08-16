Le Monde: Все более изолированный Эрдоган полагается на Путина

Париж, , 13:27 — REGNUM «Сохранение сферы турецкого влияния на севере Сирии зависит от желания Москвы», — сообщает корреспондент французской газеты Le Monde из Стамбула. Напомним, что на прошлой неделеТурция столкнулась с беспрецедентным дипломатическим кризисом в отношениях с США, что вызвало финансовый кризис в стране и рекордный крах валюты. В связи с чем, в воскресенье, 12 августа, президент Реджеп Тайип Эрдоган перед своими сторонниками в Трабзоне (Черноморский регион) предупредил, что Турция ищет «новых союзников». Это, по словам главы турецкого государства, ответ на «политический заговор», вызванный Вашингтоном.

«Нынешний кризис подтолкнул Анкару, члена НАТО с 1952 года, к дальнейшему движению в сторону России», — сообщается в статье газеты Le Monde. Доказательством такому сближению послужила встреча министров иностранных дел России и Турции — С.В. Лаврова и М. Чавушоглу — 13-го и 14-го августа. Основной вопрос, который стоит между Россией и Турцией, — сирийское досье и судьбе повстанческого анклава Идлиба, который находится вне контроля Дамаска и граничит с Турцией, где последняя имеет определенное влияние через союзные вооруженные группы.

«Поскольку Турция больше не может рассчитывать на поддержку США, настало время России противостоять повстанцам в Идлибе. Анкаре придется придерживаться российского плана, в обмен на сохранение своего присутствия к северу от Идлиба, если, однако, Путин знает, как проявить щедрость», — цитирует газета «Le Monde» Сонера Кагаптая, директора программы турецких исследований в Вашингтонском институте.

Как сообщает газета Le Monde, разработав совместно с В. Путиным план по будущему Сирии, Эрдоган предложил провести 7 сентября в Стамбуле саммит по Сирии. Как предполагается, участие примут Россия, Германия и Франция, а также в ходе «которого президент Турции намерен выступить против Трампа».

Раскрывая детали плана, корреспондент Le Monde, выделил 3 основные позиции: «турецкие строительные компании, пострадавшие от финансового кризиса в стране, восстановят свое положение, взяв на себя ответственность за проект, Москва возглавит политическую нормализацию, а на европейские государства предполагается возложить ответственность за финансовую часть».

В то время как Москва подтвердила в понедельник, 13 августа, что, саммит «запланирован на ближайшее время», Берлин и Париж официально не ответили на приглашение Эрдогана.