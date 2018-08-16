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Пашинян предложил перейти к очень быстрым и эффективным реформам

Политика

Премьер-министр считает, что за 100 дней послереволюционного периода правительство обеспечило нормальное функционирование страны

Пашинян предложил перейти к очень быстрым и эффективным реформам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Никол Пашинян

Ереван, 16 августа 2018, 13:27 — REGNUM  Новому правительству Армении за 100 дней удалось обеспечить нормальное функционирование страны. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

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Теперь, по словам Пашиняна, стране необходимо перейти к этапу преобразований.

«На этом этапе необходимы очень быстрые и эффективные реформы, чтобы для нашей страны и экономики открылись новое дыхание, новая скорость, чтобы в контексте бюджетных обсуждений иметь также очень конкретные перспективы и результаты», — приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства Армении.

Премьер-министр добавил, что итоги 100-дневной работы правительства будут подведены на митинге, который состоится 17 августа на площади Республики в Ереване.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер протестного уличного движения Никол Пашинян был избран на пост премьер-министра Армении 8 мая. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов парламента страны, 42 нардепа высказались против.

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Политическая жизнь Армении
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