Пашинян предложил перейти к очень быстрым и эффективным реформам

Ереван, , 13:27 — REGNUM Новому правительству Армении за 100 дней удалось обеспечить нормальное функционирование страны. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Читайте также: В Армении началось формирование «правительства согласия»

Никол Пашинян произвел первые увольнения

Теперь, по словам Пашиняна, стране необходимо перейти к этапу преобразований.

«На этом этапе необходимы очень быстрые и эффективные реформы, чтобы для нашей страны и экономики открылись новое дыхание, новая скорость, чтобы в контексте бюджетных обсуждений иметь также очень конкретные перспективы и результаты», — приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства Армении.

Премьер-министр добавил, что итоги 100-дневной работы правительства будут подведены на митинге, который состоится 17 августа на площади Республики в Ереване.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер протестного уличного движения Никол Пашинян был избран на пост премьер-министра Армении 8 мая. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов парламента страны, 42 нардепа высказались против.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян – Лаврову: Россия должна адаптироваться к новой ситуации в Армении