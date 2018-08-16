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Песков о помиловании Сенцова: Нужно следовать нормам законодательства РФ

Политика

Украинский режиссёр отбывает наказание за терроризм в колонии в ЯНАО

Песков о помиловании Сенцова: Нужно следовать нормам законодательства РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 16 августа 2018, 13:06 — REGNUM  Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что украинский режиссёр Олег Сенцов осуждён по тяжкой статье УК РФ.

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«Я призываю вас не забывать, что речь идёт об осужденном по статье «Терроризм» человеке, который готовил взрыв в Крыму», — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о возможном помиловании отбывающего наказание в тюрьме в Ямало-Ненецком автономном округе гражданина Украины.

Песков также заявил, в этом вопросе «нужно следовать нормам российского законодательства».

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в августе 2015 года приговорил украинского режиссёра Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в создании террористической группы, члены которой весной 2014 года совершили в Крыму два теракта. Также, по данным следствия, они намеревались совершить и другие террористические акты на полуострове.

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Властям ЯНАО поступали прошения о помиловании Сенцова

О помиловании Сенцова просит ряд деятелей культуры, политиков и общественников. Сам же заключённый категорически отказывается просить о своём помиловании. На днях мать Сенцова, которая также просила о помиловании её сына, получила ответ из управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента России. В нём разъяснялась соответствующая процедура рассмотрения соответствующего ходатайства. Отмечалось, что процесс начинается с личного ходатайства осуждённого о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание. Затем прошение рассмотрит комиссия по вопросам помилования, а окончательное решение примет президент РФ.

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