Джакарта, , 13:00 — REGNUM Руководитель национального контртеррористического агентства Индонезии Сухарди Алиус заявил, что Индонезия доказала эффективность мягкого подхода в борьбе с терроризмом, сообщает Antaranews.

«Правительство Индонезии доказало, что мягкий подход, основой которого является гуманитарный аспект, может сократить террористическую деятельность в стране», — отметил Сухарди Алиус на VII Всемирном форуме мира, посвященном теме «Срединный путь для мировой цивилизации».

Другие страны в преодолении терроризма больше полагаются на жесткие подходы, используя правоохранительные органы и милитаризм.

Мягкий подход довольно тяжелый процесс. Благодаря такому подходу бывшие террористы-преступники отказываются от прежних идей и своей идеологии.

Национальное контртеррористическое агентство Индонезии создало специальный форум, который объединяет бывших террористов с жертвами и семьями погибших. По словам Сухарди Алиуса, этот метод достаточно эффективен для укрепления духа единства и поощрения сторон к участию в создании более безопасного и мирного общества.

Напомним, в мероприятии, которое проводится в течение трех дней, 14−16 августа, приняли участие религиозные лидеры из стран Европы, Аравийского полуострова, Африки и Азии, в том числе из Японии, Кореи и Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Индонезии: Джакарта постепенно продвигает идею умеренного ислама