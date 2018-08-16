Ответственность за теракт в Кабуле на себя взяло ИГ*

Кабул, , 12:50 — REGNUM Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили 16 августа, что за терактом, произошедшим 15 августа в одном из шиитских районов афганской столицы, стоял один из членов организации, сообщает британское агентство Reuters.

Соответствующее заявление было распространено радикалами посредством их пропагандистского ресурса Amaq. Боевики указали, что в теракте участвовал смертник.

Напомним, теракт произошел в западной части столицы Афганистана возле учебного заведения Mawoud Academy. В результате теракт погибли 34 человека, еще 56 получили ранения.