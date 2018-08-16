Верховный суд оставил экс-мэра столицы Киргизии под арестом в СИЗО

Бишкек, , 12:47 — REGNUM Верховный суд рассмотрел апелляцию адвокатов экс-мэра столицы Киргизии Албека Ибраимова об изменении меры пресечения для их подзащитного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в канцелярии судебного органа.

По итогам заседания судебная коллегия вынесла вердикт: оставить в силе решение Первомайского районного суда Бишкека о взятии Ибраимова под стражу до29 августа 2018года, пока ведется следствие по возбужденным против бывшего градоначальника уголовным делам.

ИА REGNUM напоминает, что мэра столицы Киргизии Албека Ибраимова уволилии арестовали19 июля 2018 года, поскольку против него возбуждено сразу три уголовных дела по фактам коррупции, земельных махинаций, а также присвоения и растраты вверенного имущества.

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