В Кремле раскрыли детали поездки Путина на свадьбу Кнайсль

Москва, , 12:33 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подробнее рассказал журналистам о предстоящем посещении Владимиром Путиным церемонии бракосочетания министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Главу Российского государства пригласили на торжество, когда он находился в Вене. Президент принял приглашение «с удовольствием», отметил Песков.

Ранее Путин уже бывал за границей на частных мероприятиях, однако представитель Кремля не смог уточнить, когда это произошло в последний раз. Пока нельзя сказать, что президент собирается преподнести новобрачным. О подарке Путин обещал сообщить позже.

Читайте также: Путин «по дороге в Берлин» заедет на свадьбу главы МИД Австрии

Пока неизвестно и то, сколько продлится визит. Однако «рамки визита в Берлин» будут соблюдены.

Супругом 53-летней Кнайсль станет финансист и предприниматель Вольфганг Майлингер. Австрийские СМИ сообщают, что на торжество приглашены канцлер Австрии Себастьян Курц, его заместитель Хайнц-Кристиан Страхе и некоторые члены правительства. Свадьбу сыграют в федеральной земле Штирия, но точное место не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа стало известно, что президент РФ Владимир Путин заедет на свадьбу главы МИД Австрии по дороге в Берлин. Затем близ столицы ФРГ его ждет встреча с канцлером Ангелой Меркель.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине вызвало гнев приглашение Путина на свадьбу главы МИД Австрии