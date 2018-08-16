East Asia Forum: Японии удобно сближаться с РФ, пока того же хочет Трамп

Александр Белов, , 12:34 — REGNUM

С самого своего возвращения к власти в 2012 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ стремился к сближению Токио с Москвой, было объявлено о новом подходе к двусторонним отношениям, включающим в себя контакты на самом высоком уровне, план экономического взаимодействия и укрепление диалога в области безопасности. Тем не менее выбранный главой японского правительства курс может дорого ему обойтись, пишет Джеймс Браун в статье для портала East Asia Forum.

Абэ оправдывает такой курс тем, что он необходим как подготовительная работа для заключения договора, которым бы разрешался давний территориальный спор из-за «удерживаемых Россией» южных Курильских островов, известных в Японии в качестве «северных территорий». В основе этой цели лежит стратегический расчет, согласно которому Россия не представляет серьезной угрозы безопасности для Японии. Администрация Абэ вместо этого рассматривает Россию в качестве потенциального партнера, который может оказать Токио поддержку в решении его проблем безопасности, а именно в отношении Китая и КНДР.

Такая политика Токио вызывала неприятие со стороны союзников Японии, бо́льшая часть которых выступала за ужесточение позиции против Москвы. Бывший глава Белого дома Барак Обама в телефонном разговоре с Абе в феврале 2016 года призвал премьер-министра Японии отказаться от посещения России. Недавно британское правительство выразило недовольство в связи с отказом Японии поддержать обвинения Лондона России в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.

Кроме того, введенные Японией после «аннексии» Крыма санкции в 2014 году также оказались намного мягче, чем введенные другими членами «Большой семерки». Токио также принял у себя нескольких официальных лиц из России, которые находятся в санкционном списке Запада.

И хотя если раньше Абэ выделялся своим подходом к Москве среди других членов «Семерки», то теперь он может утверждать, что его политика поддерживается наиболее важным союзником Токио — США. После саммита в Хельсинки частые встречи Абэ с главой Кремля Владимиром Путиным больше не вызывают столь же большие подозрения. Введение президентом Трампом пошлин на китайские товары также говорит о том, что он согласен с оценками Абэ, что Китай является более значительной угрозой международному статус-кво.

Теперь Абэ может обоснованно утверждать, что его российская политика соответствует курсу администрации Трампа. Он даже может похвалить себя за то, что его подход помог сформировать тактику Трампа. Так, когда Трамп и Абэ встретились впервые в феврале 2017 года, глава японского правительства заявил, что он дал совет новому президенту США относительно того, какой курс в отношении Москвы выбрать, а также подчеркнул, что Путин — это «человек, который держит свои обещания».

Взаимодействие Трампа с Россией дает Абэ возможность прикрыться от внутриполитической критики, не в последнюю очередь потому, что следование за США является нормой для послевоенной Японии. Абэ может спокойно продолжать свой «новый подход» и готовить свой следующий визит в Россию, который состоится в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2018 года.

Несмотря на то, что выбранный Трампом курс в отношении России и дает Абэ оправдание его российской политике в краткосрочной перспективе, в долгосрочной же перспективе по-прежнему остаются значительные риски. Прежде всего, нет гарантий, что мягкий подход глав Японии и США к России даст нужные результаты. В случае с Абэ мало признаков успеха его пятилетней работы, несмотря на достигнутое в декабре 2016 года соглашение о рассмотрении экономических проектов на «спорных островах», никакого конкретного результата достигнуто не было.

Россия пошла на усиление своего военного присутствия на островах, установив там береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также истребители Су-35С. Тот энтузиазм, с которым Абэ обхаживает российского лидера, похоже, никак не сказался на геополитических позициях России в Восточной Азии. В частности, Россия отказалась поддерживать требования Токио оказать максимальное давление на КНДР с тем, чтобы та пошла на полное ядерное разоружение.

Москва по-прежнему решительным образом выступает против размещения на территории Японии ПРО Aegis Ashore, отказываясь принимать убеждения Токио о том, что эти комплексы носят исключительно оборонный характер и независимы от США. А на фоне того, как отношения Москвы и Пекина становятся все ближе, очевидно, что администрации Абэ не удалось оторвать Россию от Китая.

Российский лидер умело использовал энтузиазм Абэ для сближения отношений для демонстрации провала странами «Семерки» изоляции России. Взамен он предложил лишь смутные обещания прогресса по территориальным вопросам, решение которых постоянно переносятся.

Затем, хотя для лидера японского государства очень важно следовать близким внешнеполитическим курсом с США, политика Трампа по отношению к России оказалась крайне спорной, она стала объектом критики как внутри США, так и за их пределом. Расследование специального прокурора США Роберта Мюллера вмешательства России в выборы продолжается, остается вероятность того, что администрация Трампа пойдет на дно из-за выдвинутых против нее обвинений о сговоре с российскими властями. Если события стали развиваться по такому сценарию, схожесть подхода Абэ и Трампа к России вмиг превратилась бы из актива в большую проблему.