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Трое писателей из России попали в «чёрный список» украинского Минкульта

Политика

Указанный список на сайте ведомства появился три года назад

Киев, 16 августа 2018, 12:03 — REGNUM  Перечень лиц, «создающих угрозу нацбезопасности Украины» пополнили трое российских писателей. Об этом говорится на сайте Министерства культуры Украины.

Отмечается, что в «чёрный список» киевские власти занесли Захара Прилепина, Александра Широкорада и Александра Тамоникова. Также в перечень был внесён украинский блогер и политический деятель Лев Вершинин.

Напомним, список лиц, «создающих угрозу нацбезопасности Украины» на сайте украинского Минкульта появился три года назад, в августе 2015 года. С тех пор в него были включены 138 человек, среди которых множество популярных артистов театра и кино, музыкантов и литераторов.

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