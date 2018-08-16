Палестина выразила благодарность Индонезии за отмену импортных тарифов

Джакарта, , 11:32 — REGNUM Палестина высоко ценит политику правительства Индонезии по отмене импортных тарифов на палестинские товары, сообщает Antaranews.

«Палестина выражают благодарность правительству Индонезии за отмену импортных тарифов на палестинские продукты. Это заставит нас более активно торговать с Индонезией», — заявил Махмуд аль-Хаббаш, советник председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса по вопросам религии, на пресс-конференции в посольстве Палестины в Джакарте.

Аль Хаббаш признал, что Палестине легче импортировать, чем экспортировать товары, но палестинское правительство найдет способ, чтобы палестинские предприниматели могли использовать стимулы, предлагаемые Индонезией.

Начиная с сентября 2018 года будет действовать нулевой тариф на ввоз палестинских продуктов. При этом, Индонезия опасается, что такой возможностью воспользуется Израиль и через Палестину будет импортировать свои товары.

Благодаря отмене тарифов, импорт фиников из Палестины вырастет примерно на 11,62% в течение года.

«Мы пытаемся укрепить сотрудничество между Палестиной и Индонезией в сфере туризма», — заявил Махмуд аль-Хаббаш.

Согласно данные посольства Палестины в Джакарте, около 70 тыс. индонезийских туристов посетили храмовый комплекс Аль-Харам аш-Шариф и Иерусалим в 2017 году.

Напомним, 6 августа Индонезия и Палестина подписали соглашение о предоставлении преференций для устранения пошлин на импорт в отношении датированных продуктов из Палестины.

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