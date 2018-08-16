Экс-глава ЦРУ пригрозил Трампу, что «не будет молчать»

Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан объяснил, для чего президент США Дональд Трамп лишил его доступа к секретным материалам. Глава государства боится критики в свой адрес, заявил Бреннан в интервью телеканалу MSNBC.

Трамп поступил так, как ранее действовал с другими. Он пытается подавить любую критику в свой адрес или в адрес Белого дома, считает экс-глава ЦРУ.

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«Президент Трамп очень сильно ошибается, если считает, что, отозвав у меня допуск к секретной информации, он сможет заставить меня замолчать», — добавил Бреннан.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила об отзыве допуска Бреннана к секретной информации. Трамп объяснил свое решение сомнениями в объективности и надежности Бреннана и заявил, что тот выдвигал необоснованные и возмутительные обвинения. Ранее бывший директор ЦРУ обвинил Трампа в государственной измене в своем микроблоге.

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