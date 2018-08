Клинцевич: В будущем нельзя будет и насильственно менять власть

Москва, , 11:14 — REGNUM В Совфеде считают странной постановку вопроса о возможности или невозможности завоевать ту или иную страну — скоро станет невозможным и насильственно менять власть, передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа.

Россия, США, Китай, Индия и Афганистан являются странами, которые невозможно завоевать, полагает специализирующийся на военной тематике американский ресурс We are the Mighty.

«Очень странная постановка вопроса. Нельзя к нынешнему дню подходить с мерками середины прошлого века, когда под Гитлером оказалось половина Европы», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сейчас, рассуждает сенатор, «вообще никого завоевать невозможно».

Речь, полагает он, может идти только о насильственной смене власти в той или иной стране, чем, собственно, и продолжают активно заниматься США — именно с этой целью в 2003 году американцы вторглись в Ирак, сегодня ту же цель они преследуют в Сирии.

«Думаю, что в обозримом будущем история сделает свой очередной шаг, сделав невозможным и подобные акции. По крайней мере, Россия будет всячески этому способствовать», — сказал Клинцевич.