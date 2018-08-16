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Платные адвокаты Януковича не захотели уступать госадвокату в суде

Политика

Суд над экс-президентом Украины все больше напоминает фарс

Платные адвокаты Януковича не захотели уступать госадвокату в суде
Иван Шилов © ИА REGNUM
Виктор Янукович

Киев, 16 августа 2018, 11:01 — REGNUM  Заседание по делу экс-президента Украины Виктора Януковича снова может перенестись из-за действий адвокатов, сообщает 16 августа УНИАН.

Согласно сообщению, суд начался с того, что платный адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил об отказе его подзащитного принимать помощь госадвоката Юрия Рябовола. Сердюк пообещал в случае продолжения заседания вызвать полицию.

В итоге судья приостановил заседание, вызвал полицию и заявил, что Сердюк не желает участвовать в прениях. В свою очередь, платный адвокат экс-президента заявил, что защита намерена продолжить допрос свидетелей.

Напомним, экс-президента Украины судят уже несколько лет по делу о государственной измене и других преступлениях. При этом сам Янукович находится в России.

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Дело Януковича
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