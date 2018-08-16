Украинской армии нужны $4 млрд на 2019 год

Киев, , 10:57 — REGNUM В 2019 году финансирование Вооружённых сил Украины должно составить не менее 112 млрд гривен, что соответствует примерно $4 млрд. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает BBC News.

Такая сумма обеспечит минимальные потребности украинской армии. Однако пока генштаб может рассчитывать лишь на 82 млрд гривен.

«Этого явно недостаточно для того, чтобы удерживать ВСУ в боеспособном состоянии», — сказал Муженко.

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В армии наблюдается отток военных кадров. Это происходит в том числе из-за материальных проблем, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости повышения зарплаты военнослужащим ВСУ, что позволит сохранить профессиональное ядро украинской армии. Обеспечение им достойной зарплаты приоритетнее, чем повышение оплаты труда для госслужащих и работников бюджетной сферы.

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