Жена Ярошенко рассказала о его самолечении в американской тюрьме

Москва, , 10:53 — REGNUM Российский летчик Константин Ярошенко, арестованный и приговоренный к 20 годам заключения в США, занимается в тюрьме самолечением, заявила жена пилота Виктория в интервью «Пятому каналу».

«Нет движений по стоматологии и по поводу желудка, — уточнила жена Ярошенко. - Лечится препаратами, самолечением занимается, ждать помощи больше неоткуда».

По ее словам, мужа перевели в новую тюрьму из-за провокации со стороны администрации предыдущего места заключения. Когда Константин зашел в туалет умыться, двое неизвестных сильно ударили его сзади по голове.

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В новой тюрьме, отмечает Виктория, администрация к нему относится доброжелательно, однако содержание намного хуже — сто человек в комнате, на тысячу человек — шесть унитазов, три умывальника.

Отмечается, что 20 августа Виктория вместе с дочерью намерены навестить Константина, который не видел семью уже семь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году Константина Ярошенко задержали в Либерии и передали властям Соединенных Штатов, где гражданина России приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина. Сам Ярошенко себя виновным не признаёт.

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