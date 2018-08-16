Киев, , 10:40 — REGNUM Правительство Украины намерено пропагандировать «достижения» государства при помощи бренда Ukraine Now, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает «Укринформ».

По его словам, украинский бренд получил награду Red Dot Design Award от Музея дизайна в немецком Эссене. Отмечается, что бренд был создан украинским агентством Banda при комиссии по вопросам популяризации Украины.

Напомним, после госпереворота в 2014 году в Киеве в стране начался системный кризис. Новая незаконная власть вместо развития производительных сил Украины начала набирать кредиты от международных организаций, что привело к резкому ухудшению жизни широких слоев населения. При этом все свои неудачи киевская хунта оправдывает мифической «российской агрессией».