«За Маском стоит щедрое государство»: Рогозин о запусках ракет SpaceX

Москва, , 10:24 — REGNUM Благодаря поддержке правительства США глава компании SpaceX Илон Маск занижает цены на коммерческие запуски своих ракет-носителей, заявил в интервью ТАСС директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Преимущества Маска состоят не в многоразовости, а в том, что правительство США дает ему возможность демпинговать на рынке», — заявил Рогозин.

По его словам, для министерства обороны Соединенных Штатов Маск продает пуски ракет-носителей в два раза дороже, тем самым покрывая убытки и «убивая» конкурентов, за которыми не стоит «такое щедрое государство».

Напомним, ранее сообщалось, что аэрокосмическое агентство США (NASA) может отказаться от покупки мест на российских «Союзах» для запусков астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), поскольку в настоящее время две американские компании — SpaceX и Boeing — завершают освоение средств по программам развития частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС.

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