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В Германии назвали причину неэффективности американских санкций

Политика

Действия США в долгосрочной перспективе показывают обратный результат

В Германии назвали причину неэффективности американских санкций
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Берлин, 16 августа 2018, 10:08 — REGNUM  Призванные повлиять на власти отдельных стран американские санкции вынуждают правительства этих государств еще сильнее отстаивать свой курс, поэтому ограничительные меры США в долгосрочной перспективе оказываются неэффективными. Об этом говорится в материале немецкого издания Handelsblatt.

Автора материала напомнили, что за время президентства Дональда Трампа Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 700 человек, государственных организаций и компаний. В результате этого Россия, Иран и Венесуэла лишились доступа к американскому рынку, а Вашингтон при этом пользуется доминирующим положением доллара.

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Однако такие действия США в долгосрочной перспективе показывают обратный результат. Так, пишет издание, Иран от конфликтов с Соединенными Штатами получает только выгоду, такая же ситуация происходит в России и Венесуэле. Это и есть главная проблема такой политики Вашингтона, резюмировал автор статьи.

Напомним, ранее на сайте Конгресса США был опубликован текст законопроекта «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию».

Документ предполагает введение новых ограничительных мер в отношении российского финансового сектора. Так, резидентам США запретят участвовать в операциях с новым госдолгом России, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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