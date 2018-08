Американские СМИ поняли, почему бесполезно пытаться завоевать Россию

Вашингтон, , 10:06 — REGNUM В мире существует как минимум пять государств, победить которые на сегодняшний день не представляется возможным. Это США, Китай, Индия и Афганистан. Также в этом списке значится и самая большая по территории страна — Россия. Об этом пишет американский военно-тематический портал We are the Mighty.

Среди причин российской непобедимости издание, помимо огромной территории, называет суровые климатические условия, сильную армию и особенности национального самосознания. Авторы статьи предупреждают, что «русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят её какому-либо захватчику».

"Это выносливые, умелые воины, […] выросшие на рассказах родителей, бабушек и дедушек о борьбе в Великой Отечественной войне против нацистов, в которую вошли самые кровопролитные бои в истории человечества (которые выиграли русские) под Сталинградом», — говорится в статье.

Завоевать США не получится, в том числе, и из-за разрешения гражданам иметь собственное оружие. Китай останется незавоёванным благодаря большой площади, развитой экономике, а также своему населению, численность которого на сегодня достигла 1,3 млрд человек. Индию от захватчиков спасёт «военно-морская стратегия», которая предполагает наполнение прибрежных вод субмаринами. А Афганистан делает неуязвимым сложный географический рельеф и многонациональное население.