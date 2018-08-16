Daily Sabah: в конфликте США почти со всем миром проиграет Вашингтон

Анкара, , 10:01 — REGNUM Политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что Вашингтон оказался в разногласии почти со всем миром. Белый дом продолжает жесточайшее торговое противостояние с Китаем, оказывает давление на экономику России, угрожает Великобритании, Германии и другим своим союзникам по НАТО, прибегая к различным методам дестабилизации ЕС и пытаясь покарать европейский блок за его позицию по Иерусалиму. В конечном же счете проигравшей стороной окажется именно Вашингтон, пишет Озан Джейхун в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Автор подчеркивает, что от США, за исключением Израиля и ряда малых государств, отвернулся почти весь мир. В Европе, Африке, Латинской Америке и Азии наблюдается рост антиамериканских настроений. Трамп, преследуя исключительно внутриполитические цели, дискредитировал образ своей страны по всему миру. Выбранный им курс пока, возможно, и играет на руку экономике страны, но в средне‑ и долгосрочной перспективе следует ожидать того, что негативное воздействие «бумерангом» вернется к США.

Так, в Китае уже не продаются немецкие автомобили, производимые в США. Вскоре задействованные на их производстве американские рабочие поймут, что это значит на самом деле. Кроме того, бо́льшая часть стран ЕС не стала поддерживать санкции США против России. В случае же с Ираном ограничение поставок нефти из республики не поддерживается ни одной страной, ведущей с Тегераном коммерческую деятельность.

Более того, отмечает автор, обернулось негативными для США последствиями и нападение на экономику Турции. Благодаря нападкам Вашингтона у Анкары появились альтернативы. В частности, Турция предпринимает шаги к переходу на национальные валюты в своих торговых отношениях с Китаем, Россией и Ираном. Саму же Турецкую Республику поддерживают и страны ЕС, в том числе ФРГ, Италия и Великобритания, и такие сверхдержавы, как Россия и Китай, и десятки других государств.

Иными словами, заключает Джейхун, если американские власти не уймут своего президента Дональда Трампа, без сомнения, проигравшей стороной окажется сам Вашингтон. И в США все больше людей, которые это понимают.

Напомним, в ответ на давление США на Турцию, мотивируемое, в частности, нежеланием страны освободить американского пастора Эндрю Брансона, Анкара в два раза повысила пошлины на целый ряд импортируемых из США товаров общей стоимостью $533 млн. В частности, торговые барьеры были подняты на алкоголь (до 140%), автомобили (на 120%), табак и косметику (на 60%), а также на рис (50%), фрукты (20%).

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