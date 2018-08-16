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Пострадавшая чиновница Херсона: полиция задержала случайного человека

Политика

Ранее генпрокурор Украины заявил, что покушение на чиновницу организовали правоохранительные органы

Киев, 16 августа 2018, 09:52 — REGNUM  Полиция задержала случайного человека, а не преступника, по делу о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом заявила сама пострадавшая, сообщает 16 августа «112 Украина».

По ее словам, полицейские задержали не виновного в нападении, а «беднягу» и «на 99% случайного человека». Гандзюк подчеркнула, что ни она, ни ее близкие не опознали в задержанном нападавшего. Девушка также заявила, что ранее она получала от правоохранителей угрозы и предупреждения. Теперь пострадавшая считает, что заказчиком нападения могли служить сами правоохранители.

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Напомним, ранее точно такую же версию высказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его мнению, правоохранители и госорганы заказали убийство Гандзюк.

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