На Украине вызвало гнев приглашение Путина на свадьбу главы МИД Австрии

Киев, , 09:39 — REGNUM Запланированное посещение президентом России Владимиром Путиным свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвало негодование в Киеве в адрес Вены, пишет газета Kurier 16 августа.

Украинский политик, председатель парламентского комитета по внешней политике Анна Гопко направила гневное послание посольству Австрии в Киеве и канцлеру европейской страны Себастьяну Курцу. На своей странице Twitter она написала, что «с этого момента Австрия больше не может выступать посредником в конфликте на Украине».

Гопко добавила, что свадьба — личное дело, однако приглашение российского президента не может рассматриваться как демонстрация нейтральной позиции. По ее мнению, это «удар по европейским ценностям».

Напомним, на этой неделе в средствах массовой информации появилось известие, что Владимир Путин посетит церемонию бракосочетания 53-летней Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера в Австрии 18 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

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