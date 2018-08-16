В Сибири с помощью дронов обнаружили «лагерь боевиков»

Кемерово, 16 августа 2018, 09:30 — REGNUM Действия по обнаружению противника с помощью беспилотного аппарата отработали в Кемеровской области военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
Разведчики использовали беспилотник «Орлан-10», оснащенный комплексом радиоэлектронной борьбы. С его помощью военные нашли терминалы сотовой связи, используемые «бандитами», выяснили их количество и координаты.
По полученным данным был сделан вывод о живой силе условного противника. За этим последовал огневой удар по объекту «боевиков».
Задачи были отработаны в рамках полевого лагерного сбора подразделений РЭБ ЦВО. К учениям привлечены более 1200 военнослужащих, задействовано 200 единиц военной и специальной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее беспилотные летательные аппараты помогли артиллеристам Балтийского флота уничтожить боевые корабли и быстроходные лодки условного противника. Дроны позволили оценить обстановку и скорректировать огонь по цеоям.
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