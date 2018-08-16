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ВСУ планируют отравить Донбасс радиоактивными отходами с могильника

Политика

И обвинить в этом ДНР, ЛНР и Россию

ВСУ планируют отравить Донбасс радиоактивными отходами с могильника
Иллюстрация: 1wallpaper.net
Радиационное заражение

Донецк, 16 августа 2018, 09:19 — REGNUM  Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят теракт в Донбассе с применением радиоактивных материалов, сообщает хакреская организация «КиберБеркут».

По их данным, украинские военные намерены заразить радиацией воду в канале «Северский Донец — Донбасс», после чего обвинить в этом власти Донецкой Народной Республики (ДНР).

Проведение этой операции поручено диверсионной группе, обучение которой проводят 14 инструкторов США. Куратором же операции является владелец частной военной компании Blackwater Эрик Принс, предполагают в организации.

«Для проведения диверсии спецназовцы получили контейнер с радиоактивными веществами с закрытого могильника «Вакуленчук» в Житомирской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, после заражения воды, скорее всего, Киевом и западными странами будет развернута информационная кампания против ДНР и ЛНР, а также России.

Напомним, Украина, ДНР и ЛНР дважды подписали Минские соглашения, однако договоренности игнорируются киевской хунтой, причем на это закрывают глаза западные «партнеры» Украины. Со стороны Киева также не исходит никаких предложений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. ВСУ ежедневно обстреливают территории республик, в результате чего гибнут мирные жители.

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