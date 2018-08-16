Посольство РФ напомнило о годовщине «кровавой» интервенции США в Россию

Москва, , 09:03 — REGNUM Посольство РФ в США напомнило о 100-летней годовщине американской военной интервенции в советскую Россию, когда Соединенные Штаты вмешались в Гражданскую войну, об этом сообщается на официальной странице российской дипмиссии в Facebook.

«В 1918 году, 100 лет назад, войска США высадились во Владивостоке и начали кровавую американскую интервенцию», — отметили в посольстве.

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В посольстве напомнили, что сразу после Октябрьской революции советское правительство заключило с Германией перемирие и фактически вышла из Первой мировой войны, тогда как США, Великобритания, Франция и их союзники приняли решение поделить бывшую Российскую империю между собой. В этом им должны были помочь представители Белого движения во главе с Александром Колчаком.

В итоге США согласились помочь в «освоении» Дальнего Востока, вывозя оттуда ценности и природные ресурсы. С местным населением не церемонились, живьем закапывая их за связи с партизанами. После поражения колчаковских войск интервенция в России потеряла смысл. За 19 месяцев США потеряли убитыми почти 200 солдат и офицеров. После Гражданской войны и признания СССР европейскими странами и США, никто из западных политиков не осудил кровавую кампанию в России.

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