Четверг, 16 Августа 2018 года
09:33:26 МСК

Палестинка Ахед Тамими завоевывает Ближний Восток как национальная героиня

Политика

Организация «Хезболла» почтила мужество 17-летней девушки на митинге в Бейруте

Бейрут, 16 августа 2018, 09:05 — REGNUM  Проживающие в Ливане палестинцы почтили свою соотечественницу Ахед Тамими как народную героиню, сообщает агентство Prensa Latina 16 августа.

Члены шиитской организация «Хезболла» на митинге в южном пригороде Бейрута скандировали имя 17-летней палестинки, отдавая дань ее мужеству и решимости. Ахед Тамими обратилась к участникам демонстрации с Западного берега реки Иордан, призывая добиваться свободы для всех палестинских заключенных, к национальному единству и установлению мира на земле Ближнего Востока.

Напомним, Ахед Тамими отбыла 8-месячное заключение в израильской тюрьме за нападение на солдата: девушка еще в возрасте 15 лет публично ударила его по лицу. По данным властей Палестины, в тюрьмах Израиля в настоящее время содержатся 270 палестинских подростков, 50 из которым не исполнилось и 16 лет.

Читайте также: Венесуэла приветствует освобождение юной палестинки из израильской тюрьмы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить