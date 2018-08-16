Палестинка Ахед Тамими завоевывает Ближний Восток как национальная героиня

Бейрут, , 09:05 — REGNUM Проживающие в Ливане палестинцы почтили свою соотечественницу Ахед Тамими как народную героиню, сообщает агентство Prensa Latina 16 августа.

Члены шиитской организация «Хезболла» на митинге в южном пригороде Бейрута скандировали имя 17-летней палестинки, отдавая дань ее мужеству и решимости. Ахед Тамими обратилась к участникам демонстрации с Западного берега реки Иордан, призывая добиваться свободы для всех палестинских заключенных, к национальному единству и установлению мира на земле Ближнего Востока.

Напомним, Ахед Тамими отбыла 8-месячное заключение в израильской тюрьме за нападение на солдата: девушка еще в возрасте 15 лет публично ударила его по лицу. По данным властей Палестины, в тюрьмах Израиля в настоящее время содержатся 270 палестинских подростков, 50 из которым не исполнилось и 16 лет.

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