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Джоко Видодо: Качество жизни в Индонезии продолжает улучшаться

Политика

Согласно индексу человеческого развития, показатели страны увеличились с 68,90 в 2014 году до 70,81 в 2017 году

Джоко Видодо: Качество жизни в Индонезии продолжает улучшаться
Индонезийская рупия

Джакарта, 16 августа 2018, 08:33 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Индонезия становится страной с высоким уровнем развития человеческого потенциала, поскольку качество жизни продолжает улучшаться, сообщает Antaranews.

«Качество жизни в Индонезии становится все лучше. Согласно индексу человеческого развития, показатели страны увеличились с 68,90 в 2014 году до 70,81 в 2017 году», — заявил Джоко Видодо на ежегодной сессии парламента.

Президент отметил, что правительство продолжает работать над обеспечением всех граждан доступным и качественным образованием путем распределения стипендий.

Кроме того, Индонезия также стремится построить здоровую индонезийскую нацию с помощью программ здорового образа жизни и социальной защиты для бедных.

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Внутренняя политика Индонезии
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