Трамп снял ограничения Обамы на применение кибероружия

Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отменил ранее введенную бывшим главой государства Бараком Обамой так называемую директиву 20. Соответствующий указ, упрощающий применение кибероружия, американский лидер подписал накануне, 15 августа, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Речь идёт о директиве, в которой прописан сложный ведомственный процесс и стандарты по обеспечению кибербезопасности, которым должны следовать федеральные органы, прежде чем США будут применять кибератаки, особенно те, которые направлены на иностранных противников. При этом источники издания не уточнили, какими правилами глава Белого дома намерен заменить действовавшие директивы, сославшись на секретность этих данных.

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Как сообщало ИА REGNUM, директива №20, которая даёт полномочия армии более эффективно и агрессивно отвечать на кибератаки против государственных и частных сетей США, была подписана тогдашним президентом США Бараком Обамой в середине октября. Эта директива была призвана положить конец многолетним спорам среди государственных ведомств о том, какие имеются полномочия у каждого из них при проведении операций за границей США. Ограничения предполагали тщательное планирование кибератаки таким образом, чтобы не нарушать ведущиеся в тот или иной период времени операции по электронному шпионажу.

Впервые в законодательстве была прописана разница между «защитой» (действия в собственных сетях) и проведением «киберопераций» (действия за пределами своих сетей).

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