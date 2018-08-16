Мэра Оренбурга, подозреваемого в коррупции, могут выгнать из ЕР

Оренбург, , 08:28 — REGNUM В Оренбурге региональное отделение партии «Единая Россия» приняло решение о приостановлении членства в политобъединении подозреваемого в коррупции мэра Евгения Арапова. Осталось выполнить формальности, рассмотреть вопрос на заседании политсовета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в реготделении «Единой России».

Добавим, Евгений Арапов является членом президиума регионального политического совета партии «Единая Россия». Согласно уставу, при возбуждении уголовного дела членство в партии фигурантов-единороссов приостанавливается. При таком исходе, как обвинительный приговор, из «партии власти» выгоняют. В случае оправдательного приговора либо прекращения расследования уголовного дела членство в партии возобновляется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Оренбурга Евгений Арапов наряду со своим заместителем Геннадием Борисовым проходит подозреваемым по коррупционному делу о взяточничестве. Градоначальник задержан 14 августа во время пребывания на лечении в больнице.

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