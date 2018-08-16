В Новокузнецке суд отказался лишать мэра регистрации на предстоящих выборах

Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:24 — REGNUM Центральный районный суд Новокузнецка отказался отменять регистрацию Сергея Кузнецова в качестве кандидата на выборах мэра города. Иск к муниципальной избирательной комиссии направил ещё один кандидат Евгений Смехнов (ЛДПР). Смехнов посчитал, что МИК зарегистрировал Кузнецова с нарушениями.

«Из содержания текста обжалуемого решения в двух его официальных публикациях усматривается, что Кузнецов С.Н. был зарегистрирован ответчиком как минимум трижды…» — приводит «Ваш город» обоснование заявления Смехнова.

Однако в ходе заседания 15 августа суд отказался отменять регистрацию нынешнего мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. Но Евгений Смехнов данное решение планирует оспорить.

Отметим, что на выборах мэра Новокузнецка зарегистрированы шесть кандидатов. Этап регистрации завершился 8 августа. За пост главы города из девяти выдвинутых кандидатов поборются шесть: пять кандидатов от избирательных объединений и один самовыдвиженец.

В выборах участвуют первый секретарь новокузнецкого городского комитета КПРФ Леонид Бураков; заместитель директора по общим вопросам ООО «ТК-УпакТорг», депутат Новокузнецкого городского совета народных депутатов пятого созыва на не постоянной основе Евгений Смехнов (ЛДПР); руководитель Кузбасского представительства ПАУ ЦФО в Кемеровской области Дмитрий Чертов (Партия Возрождения России); президент АНО «Регбийный клуб «Металлург», депутат Новокузнецкого городского совета народных депутатов на непостоянной основе пятого созыва Владимир Пронин («Справедливая Россия»); директор Управляющей компании ООО «Зеленая улица» Денис Елькин (самовыдвижение); глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов («Единая Россия»).

Выборы мэра Новокузнецка пройдут 9 сентября. Предыдущие выборы главы Новокузнецка проходили в 2013 году. Тогда победу одержал кандидат от «Единой России» Сергей Кузнецов (86,6% голосов избирателей).

Также 9 сентября пройдут досрочные выборы губернатора Кемеровской области. Они назначены после отставки Амана Тулеева, который покинул свой пост спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» и гибели 60 человек. Врио главы региона был назначен Сергей Цивилёв.

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