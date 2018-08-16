Генерал СБУ: «Если мы с Россией воюем — нужно полностью рвать отношения»

Киев, , 08:13 — REGNUM Если Украина ведёт войну с Россией, то ей следует полностью перекрыть свою границу от въезда с территории «страны-агрессора», заявил в интервью порталу «Обозреватель» экс-глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Василий Вовк.

Комментируя предложение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о разрыве железнодорожного сообщения с Россией Вовк подчеркнул, что «если у нас война» — следует разорвать вообще все отношения, отменить все переходы через границу, а также ограничить денежные переводы из РФ.

«Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение — давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ. Оно так и должно быть, если у нас война», — подчеркнул он.

Одновременно с этим генерал СБУ предложил «не рассматривать это исключительно с патриотической точки зрения», а задуматься также и о судьбе граждан Украины, работающих в России.

«Как возвращаться из России домой тем, кто закончил работу, кто едет в отпуск, кто заболел и т. д.?» — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа российский министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что в Министерстве транспорта РФ подготовлен ряд мер на случай прекращения Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

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