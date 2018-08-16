Гутерреш: огонь в Афганистане следует немедленно прекратить

Нью-Йорк, США, , 08:01 — REGNUM Позиция Организации Объединённых Наций (ООН) по вопросу о боевых действиях армии Афганистана против боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключается в необходимости немедленного прекращения огня и возобновлении переговорного процесса, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь подчеркивает необходимость немедленного прекращения огня и начала переговоров между сторонами конфликта, чтобы договориться об стабильном мире», — отметил Дюжаррик.

Напомним, с 10 августа на востоке Афганистана продолжаются столкновения правительственных войск и боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 августа радикальные исламисты атаковали город Газни на юге Афганистана. Таким образом, бои в городе идут уже почти неделю. По некоторым сведениям, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует большую часть города. Большое количество общественных зданий сожжено.

Читайте также: Президент Афганистана осудил атаку террористов на академию