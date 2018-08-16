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В Китае назвали сроки нового раунда торговых переговоров с США

Политика

Пекин не согласен на односторонние экономические меры

В Китае назвали сроки нового раунда торговых переговоров с США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Пекин, 16 августа 2018, 07:48 — REGNUM  Замминистра торговли Китая Ван Шоувэнь посетит во второй половине текущего месяца США для продолжения торгово-экономических переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на заявление китайского ведомства.

Отмечается, что переговоры пройдут по инициативе Соединенных Штатов, делегацию которых возглавит замминистра финансов по международным делам Дэвид Мелпесс.

В заявлении подчеркнули, что Пекин не согласен на односторонние экономические меры и приветствует открытый диалог между двумя странами.

Напомним, между Китаем и США продолжается «торговая война», инициированная главой Белого дома Дональдом Трампом для выравнивания внешнеторгового баланса с Пекином, сильно перекошенного в сторону импорта из КНР.

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Торговая война между Китаем и США
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