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Трамп: Пошлины на импорт стали — спасение для металлургии США

Политика

Конкуренция на американском рынке станет исключительно внутренней, отметил глава США

Трамп: Пошлины на импорт стали — спасение для металлургии США
Адольф Менцель. Современные циклопы (Металлопрокатный стан)

Вашингтон, 16 августа 2018, 07:58 — REGNUM  Ввозные пошлины на сталь из Китая и других стран позволят спасти металлургию в США. Конкуренция на рынке страны станет исключительно внутренней, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal.

В краткосрочной перспективе цены на сталь могут вырасти, предполагает Трамп, однако в дальнейшем они снизятся. В конечном итоге ввод пошлин пойдет на пользу металлургической промышленности — ключевой для национальной безопасности США отрасли.

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Конкуренция на американском рынке станет исключительно внутренней, отметил Трамп и напомнил о «старых добрых временах», когда U.S. Steel была крупнейшей компанией.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне власти США ввели пошлины в размере 25% на товары, поставляемые из Китая, общая стоимость которых составляет $50 млрд. Предлогом для Вашингтона стало якобы присвоение китайской стороной интеллектуальной собственности и технологий США, а также «несправедливая» торговля.

Власти Китая назвали действия США нарушением правил ВТО и в начале июля ввели ответные пошлины. Теперь товары американского производства общей стоимостью $34 млрд облагаются 25%-ной пошлиной.

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Торговые войны США
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