ООН направит $46 млн на помощь беженцам из Венесуэлы

Нью-Йорк, США, , 07:45 — REGNUM Средства в размере $46 млн направит странам, принимающим беженцев из Венесуэлы, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Международная организация по миграции (МОМ) направит на помощь беженцам еще $32 млн. Средства получат власти стран и принимающие беженцев сообщества.

Другие агентства, фонды и программы ООН также участвуют в помощи венесуэльским беженцам, число которых превышает 2,3 млн человек, пояснил Дюжаррик. К настоящему моменту МОМ и УВКБ выделили уже около $6,2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в нескольких провинциях Эквадора объявили режим чрезвычайного положения из-за наплыва беженцев из Венесуэлы. По заявлению МИД Эквадора, ежедневно в страну прибывает 4,2 тыс. венесуэльских беженцев.

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