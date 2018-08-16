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Путин «по дороге в Берлин» заедет на свадьбу главы МИД Австрии

Политика

Церемония бракосочетания Кнайсль пройдет на юге земли Штирия 18 августа

Путин «по дороге в Берлин» заедет на свадьбу главы МИД Австрии
Thomas Raggam
Карин Кнайсль

Москва, 16 августа 2018, 07:35 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель намерен посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, заедет по дороге в Берлин», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, церемония бракосочетания Кнайсль пройдет на юге земли Штирия 18 августа. В этот же день должна состояться встреча лидеров России и Германии во дворце Мезеберг под Берлином.

Переговоры будут сосредоточены на текущих вопросах внешней политики, главы государств обсудят ситуацию на Украине и в Сирии, а также строительство газопровода «Северный поток — 2».

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Внешняя политика России
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