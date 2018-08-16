«Казус белли для Запада»: политолог о просьбе Украины сопровождать суда

Москва, , 07:24 — REGNUM Украина шаг за шагом увязает все глубже в трясине и становится для западных стран причиной для возникновения войны, заявил политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik.

Таким образом Юрьев прокомментировал слова заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территории» Украины Георгия Туки, заявившего, что Киев намерен обратиться в Совбез ООН или Североатлантический альянс (НАТО) с просьбой сопровождать суда в Азовском море.

«Шаг за шагом они увязают все глубже в трясине, — отметил политолог. — Украина сейчас становится для Запада казусом белли — реальной причиной для возникновения войны».

По его словам, Западу необходимо уже понять, куда он завел себя, и включать инстинкт самосохранения.

Напомним, ситуация на Азовском море осложнилась после незаконного задержания украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд». После этого инцидента Россия стала досматривать все идущие через Керченский пролив украинские суда, что полностью соответствует международному праву.

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