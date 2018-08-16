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Самолёт НАТО не перехватывал никаких Су-24 — Минобороны РФ

Политика

На расстоянии свыше 30 километров от группы из четырёх российских самолётов, среди которых не было ни одного самолёта Су-24, был замечен военный самолёт одной из стран Североатлантического альянса

Самолёт НАТО не перехватывал никаких Су-24 — Минобороны РФ
Alan Wilson
Истребитель Eurofighter Typhoon

Москва, 16 августа 2018, 07:13 — REGNUM  В российском военном ведомстве опровергли версию британских королевских ВВС о якобы имевшем место перехвате истребителями Eurofighter Typhoon шести российских фронтовых бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря, передаёт телеканал «Звезда».

В Минобороны РФ подчеркнули, что на расстоянии свыше 30 километров от группы из четырёх российских самолётов, среди которых не было ни одного самолёта Су-24, был замечен военный самолёт одной из стран Североатлантического альянса, который не приближался к российским самолётам и «не совершал никаких манёвров».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в пресс-службе ВВС Великобритании заявили, что с базы в Румынии были подняты два британских истребителя Eurofighter Typhoon для сопровождения шести российских Су-24, которые якобы приблизились к воздушным границам блока НАТО.

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